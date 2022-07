Un altro acquisto a centrocampo? Dipende tutto da un giocatore

Nel giro di poche settimane la Fiorentina ha già definito quattro acquisti: Rolando Mandragora è già stato ufficializzato, mentre nei prossimi giorni lo saranno anche Luka Jovic, Pierluigi Gollini e Dodo.

Adesso, per capire quali saranno le future mosse in sede di calciomercato, la Fiorentina ha deciso di aspettare l’esito del ritiro estivo di Moena e le valutazioni che farà al termine di esso Vincenzo Italiano.

Per quanto riguarda un altro acquisto a centrocampo, tutto dipenderà dal giudizio che il tecnico della Fiorentina darà su Szymon Zurkowski. Se il polacco convincerà Italiano, allora rimarrà a Firenze e farà parte della rosa della prossima stagione. In caso contrario, sarà ceduto e sostituito in modo adeguato. A riportarlo è La Nazione.