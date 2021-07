Lo scorso anno aveva giocato con la maglia del San Marino Academy, quest’anno sarà al Cittadella Women. Ad annunciare l’ingaggio di Azzurra Corazzi è stata proprio la società veneta che con una nota ufficiale ha fatto sapere di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina. Un altro anno in prestito dunque per la calciatrice viola classe 2001 già nel giro della Nazionale U19, questa volta in Serie B.