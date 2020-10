Un altro caso Chiesa con Castrovilli? No, grazie. La strategia della Fiorentina. E Commisso: “Gaeta’ niente scherzi”

La Fiorentina rischia un altro caso Chiesa con Castrovilli? No, grazie. Il club viola si è mosso in tempi non sospetti per blindare il ragazzo e costruirgli un percorso legato a Firenze e alla maglia gigliata. Prima del prossimo Natale dovrebbe arrivare la notizia di un nuovo rinnovo contrattuale con il centrocampista che ha già segnato quattro reti in cinque partite ed è stato decisivo nelle vittorie contro Torino e Udinese.

“L’estate scorsa gli ho detto: ”Gaeta’, niente scherzi” il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, può anche scherzarci sopra in questo momento, perché sente che ‘tradimenti’ questa volta non ci saranno.