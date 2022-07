“Un altro così sul mercato non c’è”. Così De Zerbi ha convinto la Fiorentina

Vincenzo Italiano aveva richiesto delle garanzie prima di firmare il prolungamento con la Fiorentina, e le ha ottenute. Il tecnico viola aveva chiesto alla società di sostituire i titolari della passata stagione andati prima dell’inizio del ritiro di Moena e la società lo ha accontentato. Dopo Mandragora e in attesa di Jovic e Gollini, la società viola ha trovato l’accordo con lo Shakhtar per portare in Italia Dodô.

La trattativa è stata lunga e difficile, ma – come sottolinea il Corriere Fiorentino – è stato decisivo l’incontro di mercoledì con l’intermediario Spinosi. Uno degli sponsor principali del terzino è stato Roberto De Zerbi, che è stato il suo allenatore nell’ultima stagione in Ucraina: “Un altro così non ce n’è”. Una frase che ha convinto la dirigenza della Fiorentina ad affondare il colpo.