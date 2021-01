Un altro giocatore della Fiorentina a Cagliari? Di Francesco punta ad un altro centrocampista viola

Alfred Duncan potrebbe non essere il solo giocatore della Fiorentina a trasferirsi al Cagliari in questa finestra invernale del mercato. Secondo l’Unione Sarda, i rossoblu potrebbero chiedere ai viola anche il centrocampista Erick Pulgar. Non è un mistero che Eusebio Di Francesco gradirebbe affidare il gioco della sua squadra al cileno.

Resta da capire quale possa essere la volontà della Fiorentina sul giocatore.