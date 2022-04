Un altro giocatore di proprietà della Fiorentina protagonista (stavolta in positivo) nel pomeriggio di Serie B

Il suo Pordenone era già retrocesso, ma Alessandro Lovisa si è tolto comunque una soddisfazione nella partita contro il Cosenza di questo pomeriggio. Il giocatore di proprietà della Fiorentina, infatti, ha aperto le marcature segnando un bel gol al 24esimo minuto. Assist dalla sinistra di Cambiaghi, taglio sul primo palo e zampata vincente da due passi.

La partita è poi finita 3-1 per il Cosenza e come detto il Pordenone giocherà in Serie C l’anno prossimo. Vedremo quale sarà il futuro di Lovisa, che intanto a giugno tornerà sicuramente alla Fiorentina.