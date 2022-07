Un altro giovane rinforzo (di ritorno) per il centrocampo di Panico: dalla Roma arriva Severini

Prosegue il mercato di rafforzamento della Fiorentina Femminile. Dopo i già tanti acquisti portati nel ritiro di Moena, dove il maschile ha lasciato spazio proprio alla compagine di Panico, è arrivata un’altra ufficialità. Anche in questo caso, come in quelli di Parisi e di Agard, si tratta di un ritorno. Emma Severini, dopo aver fatto le giovanili nel club viola, ci riprova, ma stavolta tra le grandi, anche se in prestito. Ecco il comunicato della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Emma Severini. Nata il 18 Luglio 2003, Emma è una centrocampista e arriva in prestito dalla Roma. Cresciuta nelle giovanili di Fiorentina e Roma, Emma ha vestito la maglia giallorossa e nella scorsa stagione ha difeso i colori del Napoli. La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 2023“.