Un altro lutto nel mondo del giornalismo: morto Franco Lauro

Franco Lauro è morto: lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Il veterano della Rai dal lunghissimo curriculum è deceduto nel pomeriggio a Roma per un probabile infarto: aveva 58 anni. Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giornalista. Franco Lauro ultimamente, era spesso presente al Franchi per le partite della Fiorentina.

La Fiorentina piange l’improvvisa scomparsa di Franco Lauro.

Nel corso della sua carriera ha saputo raccontare dalle reti Rai con passione e professionalità lo sport italiano.