Fallito il primo contro il Bologna, sabato la Fiorentina ha un altro match point per la salvezza. La squadra di Iachini si trova attualmente in 14esima posizione a quattro punti dalla zona retrocessione. La matematica intanto ha già fatto gran parte del suo corso, condannando alla Serie B Crotone e Parma. Rimane dunque un solo posto poco ambito da tutte le pretendenti, attualmente occupato dal Benevento a 31 punti.

Un match point dicevamo, perché la Fiorentina giocherà in casa contro la Lazio e a Benevento andrà in scena la sfida tra sanniti e Cagliari, rispettivamente terzultima e quartultima forza della Serie A a solo un punto di distanza. Con una vittoria la squadra viola si potrebbe portare (se le cose vanno “male” nell’altra sfida) a +6 dalla zona retrocessione con sole tre partite rimaste. In quel caso però terzultimo ci sarebbe il Cagliari, che la Fiorentina incontrerà tra una settimana.

Ancora la matematica non può dare ragione a nessuno, ma domenica i tre punti potrebbero dare la quasi certezza della salvezza alla squadra gigliata. Quei due punti persi a Bologna pesano tanto, ma guardarsi indietro vuole dire farsi del male rivedendo una stagione al limite del drammatico. Testa alle ultime quattro partite, dove vincere diventa fondamentale.