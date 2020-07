Un altro nome suggestivo per la difesa? Godin è in rotta con l’Inter e la Fiorentina può chiederlo

Doveva essere il grande colpo ad effetto dell’Inter per questa stagione e invece Diego Godin si è rivelato un flop vero e proprio, scartato strada facendo da Conte, a vantaggio del giovane Bastoni. La Fiorentina si è interessata all’uruguaiano e potrebbe chiederlo ai nerazzurri, probabilmente in prestito: si tratterebbe sicuramente di un altro nome suggestivo per la difesa, dopo quello di Thiago Silva, anche in questo caso con un’età importante a pesare, Godin ha compiuto infatti 34 anni a febbraio. Il capitano dell’Uruguay però è stato uno dei centrali più forti della decade, protagonista assoluto nell’Atletico Madrid di Simeone, che vinse la Liga 2013/14 grazie a un suo gol. E proprio i Colchoneros sono l’altro club interessato a lui, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, dopo appena un anno.

0 0 vote Article Rating