Un altro pezzo di tesoretto in palio per la Fiorentina

Nelle partite che si giocheranno questo pomeriggio in Conference League, non c’è solo in palio il primo posto. Italiano e i suoi giocatori sperano di regalare al loro club un altro pezzo di tesoretto; in caso di primo posto nel girone, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, alla Fiorentina spetterà dalla Uefa un bonus di 650mila euro, mentre da seconda classificata ne riceverà 325mila (più 500mila già in palio per la vittoria).

Sono cifre irrisorie se paragonate a quelle che ballano in Champions League, però sono comunque entrate extra rispetto al recente passato vissuto dalla Fiorentina. Si gioca per l’orgoglio ma non solo…