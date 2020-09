Un altro possibile scambio tra Fiorentina e Verona. Juric starebbe pensando ad un ex attaccante viola…

Fiorentina e Verona parlano ancora. L’asse tra le due società è ben consolidato, come dimostrano le frequenti operazioni di mercato operate tra le due società, l’ultima quella che ha portato il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat in viola. Negli ultimi giorni si starebbe ragionando sul futuro di Marco Benassi e Dusan Vlahovic, due possibili prestiti per l’Hellas di Ivan Juric, In queste ore, però, ha preso piede un’ipotesi clamorosa: la Fiorentina ha in uscita Kevin Prince Boateng. L’Ingaggio pesante del ghanese è un bel fardello a cui Pradè deve pensare, e il Verona starebbe valutando il da farsi. La notizia la riporta il quotidiano di Verona L’Arena.

4 1 vote Article Rating