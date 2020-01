Un altro step per Lirola: la Fiorentina ha trovato finalmente il suo esterno

Non c’è stato solo il brutto nel pomeriggio di ieri contro il Genoa: dalla fascia destra anzi, Beppe Iachini ha tratto ulteriori segnali incoraggianti da Pol Lirola, alla terza partita consecutiva di ottimo livello. Lo spagnolo finalmente avanza a viso aperto, sfrutta la sua velocità, oggettivamente superiore alla media, per saltare gli avversari e ha iniziato anche a crossare con maggior qualità. Segno che quel che serviva era un po’ di autostima in più e la rete all’Atalanta evidentemente lo ha aiutato molto. Il terzino, o esterno come lo si vuol definire, che la Fiorentina ha comprato la scorsa estate è quello che stiamo vedendo nelle ultime uscite e anche da una giornata generale piuttosto grigia i messaggi incoraggianti da parte sua non sono mancati.