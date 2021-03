Un ambiente in subbuglio e in credito verso Amrabat: il marocchino smaltisce l’acciacco in Nazionale ma il suo rendimento…

Doveva essere la punta di diamante della seconda stagione viola di Commisso e invece si sta trasformando in una delusione, grande quanto l’investimento fatto per lui: della prima annata di Sofyan Amrabat c’è poco da salvare, tra incomprensioni tattiche e rumori di spogliatoio che lo volevano in grossa rottura con Prandelli. La Nazione si sofferma proprio su questo, perché a livello cittadino il marocchino è visto un po’ come la principale causa dell’addio del tecnico, pur non rappresentando uno degli uomini decisivi della stagione. Anzi, verso il centrocampista, che in Nazionale ha smaltito il suo presunto acciacco alla schiena, c’è un credito piuttosto alto, perché la Fiorentina l’ha pagato 20 milioni ed ha ora bisogno di essere trascinata dalla sua fisicità, soprattutto ora che a quanto pare il ritorno di Iachini lo ha reso un po’ più sereno.