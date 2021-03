Un anno di urla nel silenzio…e un danno di nove milioni

Un anno di lockdown, di attività economiche bloccate e di stadi ed impianti sportivi chiusi al pubblico. Per l’Italia, per la Toscana, e per quello che ci riguarda anche per la Fiorentina siamo giunti a questo triste compleanno.

Già, lo stadio. L’ultima partita con la gente al Franchi è stata Fiorentina-Milan 1-1 del 22 febbraio 2020. Poi stop.

Il Corriere Fiorentino calcola in quasi nove milioni di euro le perdite alla voce botteghino per il club viola. Senza contare che la spinta dei tifosi sarebbe servita molto ad una squadra fragile come quella gigliata, anche se, in fin dei conti, il cammino interno della squadra non è da disprezzare (nono posto con 20 punti ottenuti).