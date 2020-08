Un anno dopo Veretout potrebbe davvero andare al Napoli… ma con la beffa: non giocherebbe la Champions neanche stavolta

Il Napoli è sempre stato il suo grande sogno, insieme a quello di giocare la Champions. Con queste intenzioni Jordan Veretout aveva rotto con la Fiorentina lo scorso anno, salvo poi ritrovarsi a vestire la maglia della Roma. Adesso però, forse, gli azzurri potrebbero interessarsi davvero. Come riporta calciomercato.com, Veretout e il suo agente Mario Giuffredi sono stati visti a Napoli. Per loro si trattava di una visita di cortesia in una scuola calcio, tuttavia i due sono stati beccati a cena in un ristorante dove c’era anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Solo un caso? Forse, ma una cosa è certa: se un anno dopo Veretout riuscisse ad andare al Napoli, la Champions non la giocherebbe neanche stavolta.

