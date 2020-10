Un anno e mezzo senza Franchi per il prossimo arbitro. E ha già diretto un match tra Fiorentina e Sampdoria

Fiorentina-Sampdoria, in programma domani sera al Franchi con inizio alle ore 20.45 verrà arbitrata dal signor Piero Giacomelli di Trieste.

Tra l’arbitro giuliano e il club viola sono diversi i precedenti. In totale sono 16 e lo score è di: 5 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte. In casa per i gigliati ci sono 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Non arbitrava i viola tra le mura amiche dalla 32esima giornata del campionato 2018/19, Fiorentina-Bologna 0-0.

Ha già diretto un match tra gigliati e doriani ed è quello della stagione 2014/15, Sampdoria-Fiorentina 3-1.