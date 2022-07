Un appuntamento importante per conoscere il futuro di Milenkovic. La Fiorentina ha fretta e ora occhio all’Atletico Madrid

Conto alla rovescia per Milenkovic è iniziato. La Fiorentina ha chiesto al difensore serbo di decidere entro pochi giorni il proprio futuro.

Il 2 agosto, si legge su La Nazione, il manager Ramadani ha in agenda un appuntamento importante per comporre il quadro definitivo delle offerte. Milenkovic ha il contratto in scadenza nel 2023 e, come da accordi presi un anno fa, potrebbe lasciare Firenze di fronte all’offerta di una squadra che partecipa alla Champions.

Oltre ad Inter e Juventus, c’è da registrare il sondaggio del Tottenham e occhio anche all’Atletico Madrid, viene riportato ancora sul giornale cittadino. La Fiorentina ha fretta di sapere perché, eventualmente, ci sarebbe da intervenire sul mercato.