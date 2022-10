Un arbitro abbonato agli incontri della Fiorentina con neopromosse. In questa stagione con lui ha sempre vinto la squadra di casa

La partita tra Lecce e Fiorentina, in programma lunedì prossimo alle ore 20.45, sarà diretta da Luca Massimi di Termoli.

Ha due precedenti con i viola, relativi alla scorsa stagione: Venezia-Fiorentina 1-0 all’ottava e Fiorentina-Empoli 1-0 alla 32esima. In pratica tocca ai gigliati quando giocano contro una neopromossa (lo erano Venezia e Empoli l’anno scorso, lo è il Lecce quest’anno).

In questa stagione ha arbitrato tre volte in A e in tutte le circostanze si è imposta la squadra che giocava in casa. Ha concesso un rigore (per la squadra in trasferta) e ha sanzionato due espulsioni.