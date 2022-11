Un arbitro in Serie A non può sbagliare un caso come il contatto Tomori-Ikone. Cominciano ad essere troppe le cose che non tornano

La Fiorentina è arrivata alla pausa del campionato in netta progressione tattica e tecnica. Italiano ha iniziato ha fare degli aggiustamenti nel modulo ottenendo penetrazioni e verticalizzazioni.

Al netto di queste considerazioni, alla Fiorentina nell’ultimo match non è stato concesso un calcio di rigore sacrosanto, poiché Tomori, prima di prendere la palla, commette un fallo su Ikone allungando la gamba e facendola incrociare con il ginocchio del francese. In un secondo tempo tocca il pallone e contemporaneamente sgambetta l’ex Lille sul suo piede di appoggio. La casistica ed il regolamento sono molto chiari su questo argomento, un arbitro in Serie A non può sbagliare un caso come questo.

E poi la rete subita dalla Fiorentina al 91′ sarebbe stata da annullare, perché Rebic si impossessa del pallone commettendo un fallo da tergo su Duncan. Di seguito al fallo verrà poi fuori il cross sul quale Terracciano va a raccogliere farfalle.

Dal mio punto di vista cominciano ad essere troppe le cose che non tornano e tutto ciò incomincia a generare qualche sospetto. Sono troppe e troppo importanti le squadre di “Serie A” con buchi nei bilanci e che devono arrivare nelle coppe per poter salvarsi dalle maglie del fallimento.

La Fiorentina senza tutti i torti reali, che sono ben evidenti, avrebbe avuto diversi punti in più e sarebbe stata più a stretto contatto con la Zona Europa.