La partita tra Fiorentina e Benevento di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo a Firenze, sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine.

In Serie A non ha mai arbitrato, mentre può vantare sei direzioni in B una delle quali con il Benevento (fuori casa a Como, risultato 1-1).

E’ un arbitro dal rigore facile, perché in queste sei gare ha decretato cinque rigori (4 per la squadra di casa e uno in trasferta).