Un aspetto fondamentale di cui tenere conto nel mercato di gennaio

Al di là degli aspetti tecnici, che nel corso del mercato di gennaio i dirigenti della Fiorentina andranno a valutare, un argomento fondamentale che dovrà essere portato più possibile sulla barca viola è la personalità. In un gruppo giovane, nuovo, con una agghiacciante crisi di gioco e risultati e con una classifica che piange, sarà fondamentale riuscire a portare nello spogliatoio, già fragile e stordito, la leadership, il carisma di calciatori navigati, che possano portare la nave in porto senza patemi d’animo, a maggior ragione visti gli infortuni di Ribery (più grave) e di Chiesa.

Sicuramente il compito sarà complicato per Pradè e Barone, ma non si può prescindere da questo aspetto, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, perché con Badelj e Pulgar in queste condizioni, nel reparto più importante di tutti, la squadra deve riuscire maggiormente a prendere in mano le partite anche con l’esperienza e il carattere.

Così come in attacco, dove l’assenza di FR7 e il rendimento molto deludente di Boateng, non presenta calciatori di spiccata personalità. Il lavoro sarà difficile ma la dirigenza della Fiorentina non può davvero permettersi di sbagliare più, altri errori non sono concessi in una stagione dove alla sosta di Natale si è a tre punti sulla zona retrocessione.