Un assaggio di Fiorentina. Da Amatucci a Kayode, il premio di Italiano ai virgulti viola

Tempo di crescere e cominciare a confrontarsi in modo più tangibile col calcio vero per alcuni giovani della Fiorentina. Ovviamente le scelte di Italiano non sono state casuali, anzi. I ragazzi scesi in campo nelle amichevoli contro Arezzo, Always Ready e Bastia e nel triangolare con Rapid Bucarest e Borussia Dortmund sono i più promettenti della Primavera di Aquilani. Soltanto il portiere Martinelli, classe 2006, è rimasto fuori dal gruppo, ma solo per il momento, il tempo è certamente dalla parte del giovane estremo difensore fiorentino.

‘Stare con noi fa bene ai giovani, tutti loro hanno qualità’, così ha commentato Alessandro Bianco, che ormai giovanissimo non è. Sulle fasce Kayode e Favasuli hanno ottenuto minuti importanti. Il primo è una nuova aggiunta alla prima squadra, a Moena non si era visto ma la sua crescita è evidente fin dalle prime apparizioni stagionali agli ordini di Aquilani. Kayode ha corsa, fisicità e intraprendenza e potrà salire ancora molto di livello se migliorerà sul piano tattico e nelle scelte. Già più scafato e scaltro Favasuli, che non ha il fisico del colosso ma ha dalla sua duttilità, grande rapidità ed ottimo tocco di palla. Un vero jolly, che può sostanzialmente ricoprire tutti i ruoli sulle fasce con risultati assolutamente apprezzabili.

In mezzo Lorenzo Amatucci si è preso la scena. All’apparenza timido, il centrocampista viola è invece in grado di farsi sentire in campo, in entrambe le fasi. Alcune sue giocate, soprattutto nel triangolare di Bucarest, hanno fatto brillare gli occhi ai sostenitori gigliati, che si chiedevano chi fosse quel ‘piccoletto’ in mezzo al terreno di gioco. In bilico tra la chiusura in Primavera e la scelta del prestito c’è poi Distefano, uomo di spicco dell’attacco di Aquilani. Italiano lo ha già fatto esordire in A ed in Conference League. Giocatore intelligente, assistman, forse un po’ limitato dalla struttura ma sicuramente prospetto da tenere d’occhio.

Dopo la rete con l’Arezzo ha trovato meno spazio Biagetti, difensore centrale o all’occorrenza terzino, giocatore dal temperamento importante. Assistito da You First, così come Amatucci, è nel giro dell’Under 19 assieme a Kayode e allo stesso Amatucci. Un altro elemento da monitorare in attesa dell’esplosione di profili già meritevoli di attenzione come Sene, Nardi, Falconi e non solo.