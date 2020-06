Un assist per Fossi e per lo STADIO a Campi: “Speriamo che si allarghino anche a tutte le altre opere necessarie per il territorio. Una riflessione al di là di interessi campanilistici”

Come riporta La Repubblica, a sorpresa la consigliera regionale Titta Meucci, l’assessora alla Salute Stefania Saccardi e il deputato Gabriele Toccafondi lanciano un assist al sindaco di Campi, Emiliano Fossi, purché l’allungamento della pista di Peretola non passi in secondo piano. “Bene le aperture alle nuove infrastrutture del sindaco di Campi Bisenzio — le loro parole — Speriamo che si allarghino anche a tutte le altre opere necessarie per il territorio, a partire dall’aeroporto”. Per gli esponenti di area renziana bisogna però «tener conto delle sorti del Franchi, che se abbandonato rischia di diventare un ” buco nero” per Firenze. Serve — concludono — una riflessione al di là di interessi campanilistici”.

0 0 vote Article Rating