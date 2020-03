Un attaccante della Juventus scappa dall’Italia nonostante la quarantena

Fuga da Torino: Missione Impossibile. Potrebbe essere questo il titolo di un film con protagonista Gonzalo Higuain. Ma non è finzione, solo realtà infatti, secondo Repubblica, l’attaccante della Juventus avrebbe lasciato la sua casa e si sarebbe diretto verso l’Aeroporto di Caselle per fuggire dall’Italia.

Il Pipita, infatti, una volta fermato all’aeroporto dalle Forze dell’Ordine sarebbe stato intimato di non partire in quanto non erano presenti voli per l’Argentina, ma il calciatore aveva già fatto predisporre un jet privato. L’ex Napoli, una volta mostrata una certificazione sul suo stato di salute e sul non essere positivo al COVID19, è stato fatto partire dalla Polaria.

Lo Juventino però dovrà prima fermarsi in Francia, poi in Spagna e poi da lì prendere un altro aereo per la sua terra natìa. Il tutto, ovviamente, mentre risulta ancora in Quarantena secondo lo stato italiano visti i contagi di Rugani e Matuidi.