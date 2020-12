Un attaccante nuovo di zecca per la Fiorentina: Bocciati Pavoletti e Piatek. E con Kouame i viola potrebbero mettere a segno una plusvalenza

Per rinforzare il proprio reparto offensivo, la Fiorentina cerca una punta che possa giocare con Vlahovic, ormai titolarissimo di questa squadra. Su La Gazzetta dello Sport si legge che quindi risultano bocciati Pavoletti e Piatek.

Nel frattempo il club viola ha già dato il via libera per la partenza di Cutrone e aspetta indicazioni da Prandelli per quanto concerne la conferma o meno dell’ivoriano Kouame. Per lui sono arrivate offerte dall’Inghilterra che permetterebbero al club di Commisso di realizzare una plusvalenza di un paio di milioni.