Un attacco così “non si era mai visto”: e ora Iachini ha l’imbarazzo della scelta per trovare la soluzione

Per la prima volta da inizio stagione, la Fiorentina avrà un attacco rifornitissimo di soluzioni tra cui scegliere: il ritardo della stagione ha favorito il rientro di Christian Kouame, che ha già sfiorato il suo primo gol e che con 5 reti (segnate al Genoa) ha il quarto score della squadra in questa stagione. Davanti a lui Vlahovic e Chiesa, oltre al rigorista Pulgar, con 6. Oltre all’ivoriano però, Iachini ha ritrovato anche il serbo classe 2000 dopo la squalifica, ha un Cutrone che si è sbloccato anche in campionato e già da inizio post lockdown ha ritrovato Ribery. Insomma, ci sono tutti, quello che manca ora è una soluzione per mettere chi gioca nelle condizioni di segnare, avvenimento rarissimo in questa stagione viola. Dalla ripresa infatti, solo la Spal ha segnato meno della Fiorentina. Il tecnico viola ha l’imbarazzo della scelta, sta a lui ora trovare l’alchimia e i nomi giusti per curare l’emergenza da gol segnato.

