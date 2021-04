Un autogol di Barba regala tre punti al Sassuolo: decisivo Consigli nel finale. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 30esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Benevento e Sassuolo. Ad ottenere i tre punti è stata la formazione di Roberto De Zerbi, che si è imposta per 1-0 grazie all’autogol di Barba allo scadere nel primo tempo. Nel secondo tempo da segnalare una traversa colpita da Boga e una doppia clamorosa occasione per la squadra di Inzaghi nei minuti di recupero. Prima Consigli è attentissimo sul colpo di testa di Glik, poi lo stesso portiere è reattivo su un tiro dal limite deviato all’ultimo. In classifica il Benevento resta a pari punti con la Fiorentina (anche se la squadra di Iachini è in vantaggio negli scontri diretti), mentre il Sassuolo scavalca l’Hellas e si porta all’ottavo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 74, Milan 63, Juventus 62, Atalanta 61, Napoli 59, Lazio* 55, Roma 54, Sassuolo 43, Verona 41, Sassuolo, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)