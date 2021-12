Un autogol illude Juric, ma una splendida rovesciata di Joao Pedro salva il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 16esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Cagliari e Torino. All’Unipol Domus, le due squadre si sono spartite la posta in palio: la partita è terminata 1-1. Granata in vantaggio nel primo tempo: Cragno non trattiene un tiro da lontano di Pobega, Sanabria calcia addosso al portiere ma il pallone carambola su Carboni che la mette nella propria porta. Nella ripresa il Cagliari cambia marcia e sfiora il pareggio: Milinkovic-Savic è miracoloso su Joao Pedro, ma qualche minuto più tardi non può fare davvero niente sulla rovesciata del brasiliano. In classifica il Torino sale a 19 punti, mentre i sardi agguantano il Genoa a quota 10.

L’attuale classifica di Serie A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus, Fiorentina 27, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.