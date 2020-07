Un bel catenaccio organizzato a puntino: Terracciano ovunque e quando c’è l’allarme si materializza Pezzella. Kouame come si fa a non tirare da quella posizione?!

E alla fine la Fiorentina poteva perfino vincere una partita senza merito, se solo Kouame avesse evitato un atto di generosità davvero improvvido. Meritavamo di perdere? Sì, per tre quarti di gara. Ma al fischio finale ci è consentito recriminare.

Un bel catenaccio, organizzato a puntino e le velleità dell’Inter stampate sul palo e sui guantoni di Terracciano che propongo di fare santo subito.

Terracciano – 9 – Arriva ovunque e dove non arriva ci mette il palo.

Pezzella – 8 – Si materializza ogni volta in difesa suona il campanello d’allarme.

Kouame – 5 – Come si fa a non tirare in porta da quella posizione!!!?

Leggi l’articolo e le pagelle complete di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it