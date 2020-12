Un bel risparmio sull’ingaggio è quanto basterebbe a Lotito per liberarsi di Caicedo e far felice la Fiorentina: ma c’è una condizione

Oltre a Milik, c’è anche Felipe Caicedo nei pensieri della Fiorentina: l’attaccante ecuadoregno è tra i migliori nel rapporto tra gol fatti e minuti giocati, specialmente per le reti in extremis, sia in campionato che in Champions League. Eppure la Lazio di lui se ne libererebbe anche a gennaio, secondo il Corriere della Sera, perché si tratterebbe di un bel risparmio sull’ingaggio (con un contratto per ora fino al 2022). Questo nonostante Caicedo sia tra i preferiti di Inzaghi, che però ha anche Muriqi, costato diversi milioni di euro in estate: se il kosovaro mostrerà dei progressi, la Lazio potrebbe davvero liberare Caicedo e la Fiorentina approfittarne.

