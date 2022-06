Un bel tesoretto per Commisso: ecco quanto ha incassato la Fiorentina dai diritti tv dello scorso campionato

A poco più di un mese dalla fine del campionato il sito de La Gazzetta dello Sport ha reso nota la ripartizione dei proventi televisivi della Serie A. Il montepremi complessivo per le venti squadre è stato di 939 milioni, distribuito in parte equamente e poi in base a diversi criteri.

Spettatori allo stadio, audience Sky-DAZN, risultati storici e degli ultimi campionati sono stati i fattori che hanno determinato gli incassi. In questa speciale classifica, la Fiorentina si piazza settima (proprio come in classifica) con 51,2 milioni di euro. Il podio vede invece al primo posto l’Inter con 84,2 milioni, seguono Juventus (77,9), Milan (77,8) e Napoli (68,5).