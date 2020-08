Un “bidone” della Fiorentina rinasce ed è pronto a giocare in Europa

Una sonora rivincita. Non può che essere definita così quella del difensore brasiliano Gilberto che dopo esperienze poco significative in Italia, tra cui quella alla Fiorentina, è pronto a tornare a giocare la Champions League in Europa. Il giocatore, infatti, ha sottoscritto un contratto col Benfica fino al 2025 dopo l’esperienza alla Fluminense. Gilberto resterà bidone per qualcuno, ma intanto i fatti parlano per lui.

Dirigé ces derniers mois par Jorge Jesus à @FluminenseFC (Bré.), l’arrière droit brésilien Gilberto Moraes Junior (27 ans), ex-international U20 & U23, passé par la Fiorentina & Hellas Verone (Ita.), rejoint le coach portugais au @SLBenfica (Por.) où il a signé pour 5 ans pic.twitter.com/1nL9nmFlXu

— lolo mercato (@LoloMercato) August 8, 2020