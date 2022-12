Un bilancio più che positivo in amichevole per la Fiorentina, che però attende i suoi attaccanti

La Nazione fa il bilancio di quelle che sono state fio ad adesso le amichevoli che la Fiorentina ha giocato in vista della ripresa del campionato. La squadra viola ha collezionato 5 vittorie su 5, segnando ben 20 gol, affrontando anche formazioni di tutto rispetto come Borussia Dortmund e Rapid Bucarest. Tanti i giocatori gigliati andati a segno. Tanti, tranne gli attaccanti. In particolare manca all’appello Cabral, che però ha avuto anche tanta sfortuna: un palo, un gol regolare annullato e tante belle parate dei portieri.

Per Jovic, invece, subito un gol in comproprietà con Igor a Bastia e segnali incoraggianti. Rimane lui davanti al brasiliano, ma la Fiorentina avrà bisogno di entrambi per il proseguo della stagione.