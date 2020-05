Un Biraghi di ritorno: c’è posto per lui nella Fiorentina del futuro?

Alla fine di questa stagione, a meno di clamorose sorprese, Cristiano Biraghi tornerà alla Fiorentina. L’Inter, infatti, avrebbe deciso di non riscattare il laterale di Cernusco sul Naviglio, con il tecnico Antonio Conte che non ha ritenuto il suo riscatto un passo necessario per la crescita della sua squadra. Sulla sinistra c’è già Ashley Young, che nelle prime partite ha impressionato: inoltre, dal mercato arriverà almeno un altro esterno sinistro con in pole position Junior Firpo, che potrebbe arrivare dal Barcellona come parziale contropartita nell’operazione Lautaro Martinez.

Biraghi, dunque, è destinato a fare ritorno alla Fiorentina, squadra in cui per due stagioni è stato il titolare della fascia sinistra. Adesso al suo posto c’è Dalbert, arrivato proprio dall’Inter la scorsa estate in prestito secco. Il brasiliano dovrebbe tornare in nerazzurro a fine stagione, ma anche per lo stesso laterale mancino le possibilità di una permanenza in riva all’Arno sono poche. Biraghi potrebbe rientrare in un’operazione di mercato, con la Roma che ha manifestato il suo gradimento e la Fiorentina interessata a Spinazzola. Altrimenti, se scambio non sarà, la Viola cercherà di monetizzare la sua cessione e investire i soldi incassati sul mercato per un terzino di livello.