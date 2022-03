Un Biraghi lontano anni luce da quello della doppietta al Genoa. E la Fiorentina non segna più sui calci piazzati

I calci piazzati sono tutt’altro che un’arma in casa Fiorentina. La squadra di Italiano non riesce più a concretizzare punizioni e corner, tanto che l’ultimo gol in campionato arrivato direttamente da situazioni del genere è quello di Biraghi contro il Genoa.

Biraghi, per l’appunto, l’uomo a cui di fatto sono affidati tutti i calci da fermo che la Fiorentina si guadagna durante i novanta minuti. Proprio lui che contro il Genoa segnò addirittura una doppietta su punizione, da diverse partite sembra non riuscire più ad essere incisivo in tal senso.

Le punizioni da calciare in porta finiscono spesso alte, i corner invece vengono battuti a mezzo metro da terra oppure troppo lunghi come successo contro il Bologna. Di conseguenza i giocatori che si posizionano in area non riescono a essere determinanti, come dimostrano i numeri. Sono pochissimi, se ci pensiamo, i gol segnati dalla Fiorentina con i propri saltatori.

Una situazione su cui Italiano può e deve lavorare, perché spesso le partite si possono decidere proprio grazie a un calcio da fermo. In fondo se Biraghi non riesce più a batterli come si deve, in rosa la Fiorentina ha tanti giocatori dai piedi buoni che potrebbero provarci.