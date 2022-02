Un Bonaventura da zero in condotta: giallo ridicolo ma protesta inaccettabile. Le occasioni sul piede sbagliato di Ikoné

La più immeritata e ingiusta delle sconfitte. Immeritata perché la Fiorentina gioca un po’ peggio del Sassuolo nel primo tempo e merita di andare al riposo in svantaggio, ma si rovescia nella metà campo avversaria nel secondo tempo e il pareggio è il giusto premio alla mole di gioco creata.

Quarta – 3 – Dovrebbe raddoppiare su Traorè, invece, inspiegabilmente, si ferma a guardare. Lascia Defrel solitario e libero di colpire a una manciata di secondi dalla fine.

Bonaventura – 0 – Il tocco di mano non è da giallo, ha ragione. Ma inveire contro l’arbitro e lasciare la squadra in dieci non è accettabile da un giocatore della sua esperienza. La sconfitta si appoggia soprattutto sulle sue spalle.

Ikonè– 6,5 – Le migliori occasioni capitano sul suo piede destro, che non è il preferito: Consigli fa il resto. Offre un paio di palloni invitanti che i compagni non valorizzano.

