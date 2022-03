Un Bonaventura inatteso per Italiano e il suo rientro non può che passare oltre alle gerarchie settimanali

Fino a due giorni fa Vincenzo Italiano aveva lavorato ad una Fiorentina ancora priva di Jack Bonaventura, un’assenza non da poco per uno dei sempre presenti e fin qui irrinunciabile. Il turn over raramente infatti ha colpito l’ex rossonero, fonte di sostegno in regia per Torreira ed una grande intelligenza al servizio dei compagni. Nelle idee di inizio settimana il tecnico viola aveva pensato magari ad una conferma di uno tra Maleh e Castrovilli, con Duncan dal lato opposto. Il rientro di Bonaventura ha rimescolato le carte ma è ovvio che le gerarchie del lavoro settimanale non possono che risentire del rientro di un titolare indiscutibile. Resta da capire ovviamente se anche il tecnico viola la penserà così ma il centrocampista si è chiaramente allenato in questi giorni, a prescindere dalla squalifica, poi tolta. Se poi nell’undici titolare Bonaventura non ci sarà, la decisione di Italiano avrà natura presumibilmente non tecnica ma più “meritocratica” anche se qualche dubbio lo lascerebbe.