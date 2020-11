I Sudamericani viola: Sorridono Pulgar e…Pedro. Per la Nazionale carioca terzo successo consecutivo.

Senza brillare il Brasile vince 1-0 in casa contro il Venezuela e ringrazia Firmino. La squadra del c.t. Tite gioca quasi tutta la gara nella metà campo della Vinotinto, ma non riesce ad entusiasmare. L’assenza di Neymar pesa molto, ma il Brasile con il successo resta da solo al vertice delle qualificazioni mondiali in Sudamerica: tre vittorie in tre giornate. Tredici minuti di gioco per l’ex attaccante della Fiorentina Pedro subentrato a Richarlison al 77′. Vittoria anche per il Cile di Erick Pulgar contro il Perù con doppietta di Arturo Vidal. Il centrocampista della Fiorentina è sceso in campo per 70 minuti.

