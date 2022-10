Un brasiliano e un serbo, se messi in condizioni di dialogare in campo, possono scompaginare le carte. Ma per Italiano (dall’inizio) non si può

Jovic trequartista, Cabral centravanti. Che possa essere questo il futuro della Fiorentina? No, almeno come soluzione di partenza.

Dopo la partita persa contro l’Inter, l’allenatore viola, Italiano, è stato chiaro in proposito e ha fatto capire che intanto c’è ancora da lavorare su questa combinazione e che, soprattutto, in campo “c’è bisogno di equilibrio”.

Quattro punte, per essere chiari, questa Fiorentina non se le può permettere, almeno nella visione del tecnico gigliato. O meglio lo può fare solo in casi in cui o c’è da sbloccare una partita a tutti i costi, oppure c’è da rimontare contro un’avversaria, ovvero il caso di sabato scorso.

Peccato, perché se un brasiliano (anche se atipico) e un serbo sono messi in condizione di dialogare in campo, può venir fuori uno spartito difficilmente prevedibile. E verrebbe pure meno quell’effetto prevedibilità del quale ha parlato altrettanto chiaramente Bonaventura. “Sono due anni che giochiamo allo stesso modo, ormai ci conoscono tutti” Jack ha ragione da vendere e allora perché non sorprendere gli altri con un po’ di audacia?