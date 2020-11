Un Caceres appannato: come può non giocare Lirola?

Nella nuova Fiorentina di Cesare Prandelli, la difesa a 3 è stata messa da una parte per far posto ad una retroguardia a 4. Nelle prime tre partite della seconda vita del tecnico di Orzinuovi in riva all’Arno, il ruolo di terzino destro è stato occupato da Milenkovic contro il Benevento e da Caceres contro Udinese e Inter. Due giocatori che non sono dei laterali veri e propri, visto che prediligono giocare al centro della difesa o in una linea a 3.

A rimetterci è stato sempre Pol Lirola, lui sì che di professione fa il terzino destro. Lo spagnolo, uno dei grandi oggetti misteriosi della campagna acquisti dell’estate 2019, è però sempre subentrato in campo a partita in corso: 33′ contro il Benevento, 40′ contro l’Udinese e 30′ contro il Milan. E quella sensazione di essere il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo, amplificata dalla scarsa condizione fisica di Caceres. Vedremo se nelle prossime uscite, a cominciare dalla sfida contro il Genoa, Prandelli cambierà idea. E darà fiducia ad un giocatore che – ricordiamolo – è stato pagato 13 milioni di euro.