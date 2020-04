“Un calciatore della Fiorentina ha fatto una donazione con la quale il Comune pagherà i pasti per le famiglie in difficoltà”

Durante la diretta di ieri pomeriggio su Instagram col comico Giorgio Panariello, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato delle tante donazioni che stanno arrivando in città, raccontando anche di una cospicua offerta da parte di un giocatore della Fiorentina. Queste le parole del Primo Cittadino: “Un grande calciatore della Fiorentina ha fatto in anonimato una donazione importante con cui noi pagheremo i pacchi per i pasti per le famiglie in difficoltà”

Non sappiamo chi sia il calciatore viola, ma sicuramente aiuterà tanti fiorentini in difficoltà.