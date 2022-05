Un calendario amico e nemico della Fiorentina in vista del finale di stagione

In Serie A sono tre le sconfitte della Fiorentina, contendo anche la Coppa Italia il numero sale a quattro. Un dato negativo che però, quasi incredibilmente, non ha compromesso la corsa all’Europa della squadra di Vincenzo Italiano. Le sconfitte contro Udinese e Salernitana fanno male, perché le ultime partite, archiviata quella contro il Milan capolista, saranno contro Roma, Sampdoria e Juventus, tre sfide durissime e per il livello delle avversarie e per i loro obiettivi.

Se c’è un dato che però può incoraggiare la Fiorentina in questo ultimo sprint finale, sono le gare al Franchi. Attualmente la squadra viola è la terza per punti fatti tra le mura di casa, con 35 punti guadagnati in 17 partite, insieme a Lazio e Roma (che ne hanno giocate 18). Meglio della formazione gigliata solo le due milanesi, Inter (42 punti) e Milan (37 punti), con però una partita giocata in più in casa.

Contro Roma e Juventus la Fiorentina scenderà in campo al Franchi, dove grazie anche alla spinta dei suoi tifosi, potrà puntare ai primi sette posti della Serie A. Una partita alla volta, si comincia con i giallorossi. I dati delle gare in casa strizzano l’occhio alla squadra viola.