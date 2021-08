Un CAMPLONE per la Fiorentina

La Fiorentina è pronta all’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza. Nel frattempo è stato designato l’arbitro per l’incontro che si disputerà al Franchi il 13 agosto (fischio di inizio ore 21).

Si tratta del signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Bottegoni e Berti saranno i guardalinee mentre il quarto uomo sarà Scatena. Var Valeri, mentre l’Avar sarà Volpi.

Camplone dirige i gigliati per la prima volta. E’ stato però quarto uomo di Udinese-Fiorentina giocata in campionato lo scorso 28 febbraio e vinta dai friulani per 1-0.