Un canale tematico televisivo per la Fiorentina? Qualcosa di più di una semplice idea. I dettagli di un’operazione pianificata da tempo

Tra le cose più interessanti dette recentemente dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, c’è sicuramente anche l’annuncio dell’intenzione da parte della società, di far partire un canale tematico televisivo interamente dedicato alle vicende viola. Non è un qualcosa che partirà domani, perché comunque vi sono faccende più importanti da affrontare nell’immediato. Ma è anche un qualcosa che è stato pianificato da tempo. Del resto era impossibile non pensare ad uno sbocco del genere per una società la cui proprietà è nel mondo delle telecomunicazioni e nella tecnologia internet.

Un’idea nuova e vecchia allo stesso tempo. In diversi ci avevano provato a convincere i Della Valle a fare un qualcosa di simile, ovvero a ripercorrere una strada che hanno già seguito in Italia, Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Torino con soggetti differenti come partner e in diverse riprese. Anche il nome del sito ufficiale, ViolaChannel, lasciava presagire l’approdo verso questa rotta. Poi però tutto si era bloccato, al pari delle idee ambiziose della vecchia proprietà.

Adesso si prova a ripartire, con un entusiasmo nuovo e anche con giocatori che possano essere spendibili in questo senso. Calciatori forti in campo, ‘mediatici’ fuori dal terreno di gioco. Di questi tempi, se una società vuol diventare internazionale e vuol ampliare bacino d’utenza ed entrate, deve saper investire anche verso questo tipo di progetti e fare anche questo tipo di valutazioni.