Un caso clamoroso in Serie A: la Roma potrebbe perdere a tavolino la partita contro il Verona

Un errore burocratico potrebbe costare molto caro alla Roma. Come riporta La Gazzetta dello Sport i giallorossi, scesi in campo subito dopo la Fiorentina nella giornata di Sabato contro il Verona, potrebbero rischiare di perdere a tavolino la partita. Lo 0-0 maturato sul campo, infatti, non è stato omologato perché la Roma ha commesso una greve disattenzione alla consegna della lista ufficiale dei 25 giocatori per la nuova stagione. Nello specifico, il centrocampista Diawara è stato inserito negli under 22, quando in realtà ha già compiuto 23 anni. Il regolamento prevede l’assegnazione dello 0-3 a tavolino, ma vedremo se il giudice sportivo terrà di conto della buona fede dell’errore. In ogni caso la Roma trema, perché quello che già di per sè era un pareggio deludente adesso potrebbe trasformarsi addirittura in qualcosa di peggio.

