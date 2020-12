Un caso-Cutrone di cui la Fiorentina non ha assolutamente bisogno, ma il rimprovero di Prandelli è arrivato forte e chiaro

Se c’è un giocatore di cui si è molto parlato in queste ultime settimane in casa Fiorentina, questo è sicuramente Patrick Cutrone. Tra le dichiarazioni dal tono non proprio felice del suo agente e una clausola legata alle presenza del calciatore che obbligava il riscatto della società viola tolta, anche Prandelli ha detto la sua sull’attaccante. “Non sta giocando per scelta tecnica, ma non ho messo da parte nessuno. Non gli posso rimproverare nulla per il suo comportamento in allenamento, ma deve pensare alla squadra più che a se stesso”.

Un rimprovero chiaro, diretto certamente anche all’entourage dell’ex Milan. In una situazione del genere un caso-Cutrone la Fiorentina è l’ultima cosa di cui ha bisogno. Di certo dopo tutte queste dichiarazioni la sua permanenza a Firenze si fa sempre più dubbia già da gennaio, ma ora ci sono partite importanti e difficili da affrontare. Il mercato adesso può attendere. Per tutti.