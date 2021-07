Un cavallo di ritorno per sostituire Milenkovic. Tutti i difensori nel radar della Fiorentina, ma prima è necessario chiarire anche posizione di Pezzella

Per sostituire Milenkovic che dovrebbe lasciare la Fiorentina, la società viola pensa in primo luogo a un cavallo di ritorno, a Matija Nastasic, in uscita dallo Schalke 04. Il difensore serbo piace perché è un mancino e anche perché è in cerca di rivincita dopo una stagione amara. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

Ma la Fiorentina sta seguendo anche altri difensori tipo Shkodran Mustafi, attualmente svincolato, Andrea Cistana del Brescia e soprattutto il giovane talento dell’Hellas Verona e dell’Under 21 Matteo Lovato, che sarebbe anche un investimento in prospettiva.

Prima di chiudere qualsiasi operazione in entrata, la società viola vuole far uscire qualcuno dei suoi attuali tesserati in esubero. Oltre a Milenkovic, anche Pezzella è in bilico, perché pure il contratto dell’argentino scade a giugno 2022.