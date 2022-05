Un centravanti d’esperienza da affiancare a Cabral. E su Cavani…

La questione attaccanti è una delle principali per quanto riguarda il mercato della Fiorentina.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che nella prossima stagione la squadra viola non prescinderà da Cabral; il brasiliano è più che mai al centro del progetto tecnico, ma la Fiorentina ha intenzione di affiancare all’ex Basilea un centravanti d’esperienza.

Quindi, per il giornale citato non ci sarà l’innesto del giovane Alvarez del Peñarol, che era stato segnalato a gennaio dal dt Burdisso. Smentite secche sono arrivate inoltre su Cavani. Nei piani viola non rientra invece il riscatto di Piatek.