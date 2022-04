Un centrocampista bianconero non è al meglio: Allegri studia le mosse anche in vista della Fiorentina

Secondo quanto ha riportato da Sky Sport, le condizioni del centrocampista della Juventus Denis Zakaria non sarebbero perfette in vista della partita contro il Bologna. Per questo motivo Massimiliano Allegri starebbe pensando di risparmiarlo contro i rossoblù anche in vista del match di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma mercoledì.

Un riposo che gli permetterebbe poi di averlo al meglio allo Juventus Stadium in infrasettimanale. Dubbi anche in difesa: la scelta è tra Chiellini e Bonucci. Allegri studia le mosse per affrontare il Bologna, ma con un occhio alla Fiorentina.